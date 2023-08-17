Beşiktaş CSKA Moskova'dan Bakhtiyar Zaynutdinov kadrosuna kattığını duyurdu! İşte uçağının iniş saati

Geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Rashica'yı kadrosuna katarak transferde adından söz ettirmeyi başaran Beşiktaş, bir transferi daha bitirmek üzere.

Siyah-beyazlı ekip temaslarını sürdürürken, son olarak CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattığını duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov'u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİS BEDELİ...

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. 1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

5 MAÇ OYNADI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

