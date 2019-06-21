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Beşiktaş Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.06.2019 20:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Cyle Larin'le yollarını ayırdı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Kanadalı forvet Cyle Larin'i 2,5 milyon Euro satış opsiyonu ile Zulte Waregem takımına kiraladı.

Beşiktaş Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı!

Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrıldı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, satın alma opsiyonu ile Kanadalı forveti Belçika Ligi ekibi Zulte Waregem'e kiraladı.

Zulte Waregem ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro olarak belirlendi.

Geçen sezonun devre arasında Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Cyle Larin Zulte Waregem

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çöptü iyi yapmışlar.
arkasından su döksün bjk taraftarı :)
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