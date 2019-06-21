Beşiktaş Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı!

Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrıldı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, satın alma opsiyonu ile Kanadalı forveti Belçika Ligi ekibi Zulte Waregem'e kiraladı.
Zulte Waregem ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro olarak belirlendi.
Geçen sezonun devre arasında Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.
G.Saray'dan sürpriz transfer!
Karagümrük'ten kaleye takviye
G.Saray'dan akademik iş birliği
Beşiktaş transferi bitirdi! İşte bonservisi...
Dünya yıldızı F.Bahçe için İstanbul'da!
WinWin kampanyasında sürprizler sürüyor
Trabzon'dan 450 milyon liralık ödeme
Sarri resmen Juventus'ta
Erik ten Hag'ın sözleşmesi uzatıldı
Juventus'tan bir bomba daha
Mesajı verdi: Yakında görüşürüz
Köln'de çifte kupalı kutlama
Trabzon'dan Altınordu'ya cevap!
Messi'ye bir şok daha
Yıldız isim yeniden Dortmund'da
İşte Devler Ligi'nde 2. eleme turu kuraları
Dortmund Cenk Tosun'un peşinde
Okuyucu Yorumları 2 yorum