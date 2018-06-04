Beşiktaş, Davy Klaassen'i istiyor

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladı.
Sky Sports'un haberine göre; siyah beyazlılar, Everton'da forma giyen orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kiralamak istiyor.
Everton'un geçtiğimiz sezon 27 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Hollandalı, Premier Lig'de forma giydiği 7 maçta gol katkısında bulunamadı.
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