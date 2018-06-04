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Beşiktaş, Davy Klaassen'i istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Everton'da forma giyen Davy Klaassen'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş, Davy Klaassen'i istiyor

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladı.

Sky Sports'un haberine göre; siyah beyazlılar, Everton'da forma giyen orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kiralamak istiyor.

Everton'un geçtiğimiz sezon 27 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Hollandalı, Premier Lig'de forma giydiği 7 maçta gol katkısında bulunamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Davy Klaassen Beşiktaş everton

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