Beşiktaş Demba Ba'yı liste dışı bıraktı

Siyah-beyazlılar, Shanghai SIPG kulübü ile transfer görüşmesi yapacağını bildiren Demba Ba’ya, “Gidip konuşmak hakkın ama seni bir daha aramayız. Bundan sonra sen yokmuş gibi transfer çalışmalarımızı yürütmek zorundayız” cevabını verdi.
Beşiktaş’ın, transfer çalışmaları kapsamında forvet adayları arasında tuttuğu Demba Ba, siyah-beyazlı yönetim tarafından listeden çıkarıldı.
Çin’e giderek transfer görüşmeleri yapacağını söyleyen Senegalli golcüye, yöneticilerin, “Elbette gidip görüşmek senin hakkın. Bizim teklifimiz ortada. Ama biz seni bir daha aramayız. Gelmek istiyorsan gelirsin. Fakat biz bundan sonra sen yokmuş gibi forvet çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız” cevabını verdiği öğrenildi.
Dubai’deki tatilinden sonra Çin’e geçerek Shanghai SIPG kulübü ile transfer görüşmeleri yapacak olan Demba Ba’nın büyük ihtimalle orada kalacağı iddia edildi. Transfer listesinden Demba Ba ismini çıkaran Beşiktaş Yönetimi ise önceliğini Vagner Love ve Negredo’nun gidişine verdi. Bu iki oyuncu gitmeden forvet almayacak olan siyah-beyazlı kulüp beklemeye geçti.
Burak Yılmaz için ısrarlı olan Teknik Direktör Şenol Güneş’in transferdeki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın, “Mevcut kadroda dört golcümüz var. Üstelik Babel de golcü özelliklere sahip bir oyuncu. Bu nedenle acele etmemek en doğrusu” dediği öğrenildi.
Beşiktaşlı yöneticilerin transferde rotayı forvet harici bölgelere çevirmesi bekleniyor. Orta saha ve sağ beke oyuncu bakan siyah-beyazlılar bu transferleri bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi hedefliyor.
(MİLLİYET)
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!
Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerginlik
Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi
Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz
Beşiktaş'ta yeni transfer rotası Bryan Ruiz
Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!
Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil Vefaspor'a transfer oldu!
Ahmet Ağaoğlu: Muharrem Usta transfer yasağını bilerek aldırdı
Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme istedi
İşte Emre Çolak'ın yeni takımı
Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum