Beşiktaş Demba Ba'yı liste dışı bıraktı

Siyah-beyazlılar, Shanghai SIPG kulübü ile transfer görüşmesi yapacağını bildiren Demba Ba’ya, “Gidip konuşmak hakkın ama seni bir daha aramayız. Bundan sonra sen yokmuş gibi transfer çalışmalarımızı yürütmek zorundayız” cevabını verdi.

Beşiktaş’ın, transfer çalışmaları kapsamında forvet adayları arasında tuttuğu Demba Ba, siyah-beyazlı yönetim tarafından listeden çıkarıldı.

Çin’e giderek transfer görüşmeleri yapacağını söyleyen Senegalli golcüye, yöneticilerin, “Elbette gidip görüşmek senin hakkın. Bizim teklifimiz ortada. Ama biz seni bir daha aramayız. Gelmek istiyorsan gelirsin. Fakat biz bundan sonra sen yokmuş gibi forvet çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız” cevabını verdiği öğrenildi.

Dubai’deki tatilinden sonra Çin’e geçerek Shanghai SIPG kulübü ile transfer görüşmeleri yapacak olan Demba Ba’nın büyük ihtimalle orada kalacağı iddia edildi. Transfer listesinden Demba Ba ismini çıkaran Beşiktaş Yönetimi ise önceliğini Vagner Love ve Negredo’nun gidişine verdi. Bu iki oyuncu gitmeden forvet almayacak olan siyah-beyazlı kulüp beklemeye geçti.