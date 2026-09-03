Beşiktaş derbisi öncesi Asensio kamera karşısına geçti! "Hepsi yalan, huzurumuzu bozmak isteyenler var"

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan Marco Asensio, hakkında çıkan ameliyat haberlerine son noktayı koydu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla açıklamalarda bulunan İspanyol yıldız, taraftarlara müjdeli haberi verdi.

"AMELİYAT İDDİALARINI KESİNLİKLE YALANLIYORUM"

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN İSTİKRARINI BOZMAK İSTEYENLER VAR"

Derbi öncesi takımın moralini yüksek tutmak istediğini belirten Asensio, "Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum." diyerek iddiaların zamanlamasına dikkat çekti.

"TÜM ODAĞIMIZ BEŞİKTAŞ MAÇI"

Takımın yakaladığı olumlu havaya ve 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi başarısına değinen yıldız isim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler."