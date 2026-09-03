Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Beşiktaş, dev organizasyonda boy göstereceği kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa kupalarında görev alacak oyuncu listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

MILOT RASHICA KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlı ekibin bildirdiği listede en çok dikkat çeken gelişme Milot Rashica'nın dışarıda kalması oldu. Kosovalı kanat oyuncusu, teknik heyetin tercihi doğrultusunda UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar.

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku.

Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh.