Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Beşiktaş, dev organizasyonda boy göstereceği kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa kupalarında görev alacak oyuncu listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Siyah-beyazlı ekibin bildirdiği listede en çok dikkat çeken gelişme Milot Rashica'nın dışarıda kalması oldu. Kosovalı kanat oyuncusu, teknik heyetin tercihi doğrultusunda UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi.
Kaleciler: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar.
Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku.
Hücum: Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy, Hyeon-gyu Oh.
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