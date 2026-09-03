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Trabzonspor’un Konferans Ligi kadrosu açıklandı

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.

Trabzonspor’un Konferans Ligi kadrosu açıklandı
Emre Şen

UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek bordo-mavili ekip, lig aşaması için kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

Trabzonspor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo

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