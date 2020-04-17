Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ten olay sözler

Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına katıldı. Divan başkanlığı görevi teklif edildiği zaman onur duyduğunu belirten Yamantürk, "Aileme, çocuklarıma bırakacak en büyük miraslardan biri. Eşim bana niye kabul ettiğimi sorduğunda. ’Öldükten sonra tabutun üzerine Beşiktaş bayrağı örtecekler, Beşiktaş bayrağının üzerinde de Türk Bayrağı var’ dedim. Beşiktaş bana bu şansı verdi. Çok minnettarım" dedi.
Transfer konusunun magazin olduğunu ifade eden Yamantürk, "Biz gençlerle oynamalıyız. Patron ben olsam genç takımla çıkarım. Evde olmayan camide haramdır. Adamın evinde çoluk çocuk aç, her geceyi başka yerde sabahlıyor. Yabancı futbolcu da olabilir ama kimseye ütülmeden. Beşiktaş’ı kendi evimizdeki gibi yönetmeliyiz. İnsan evinden mal çalar mı? Üzülüyorum, geriliyorum. Beşiktaş’a kötülük, kalleşlik yapıldı. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Cumhuriyet’in Osmanlı’dan miraslı aldığı birkaç kurumdan biriyiz" değerlendirmesinde bulundu.
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