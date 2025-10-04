SPOR

Beşiktaş, Divan Kurulu Başkanlığı seçimini Engin Baltacı önde götürüyor!

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı'nı kimin kazanacağı büyük merak konusu olmuş durumda. İşte yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş, Divan Kurulu Başkanlığı seçimini Engin Baltacı önde götürüyor!

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı yarışı nefes kesiyor. Engin Baltacı, adaylığını geç açıklamış olsa da, Beşiktaş yönetimlerinde görev alması, semtin içinde doğup büyümesi sebebiyle seçimin en büyük favorisi konumunda yer almasını sağlıyor.

SERDAR KESKİN, İHTİMAL OLARAK EN ZAYIF İSİM!

Beşiktaş, Divan Kurulu Başkanlığı seçimini Engin Baltacı önde götürüyor! 1

Serdar Keskin ve Emir Tamer şu aşamada en zayıf iki aday konumunda yer alıyor.

Serdar Keskin’in Mali Genel Kurulun Divan Başkanı olduğu dönemdeki üyelik giriş fiyatlarını 20 bin TL'ye çıkarması ve o süreçteki tavrı kendisine eksi puan yazdırmıştı. Listenin en zayıf ismi olarak Serdar Keskin öne çıkıyor.

ENGİN BALTACI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Beşiktaş, Divan Kurulu Başkanlığı seçimini Engin Baltacı önde götürüyor! 2

Beşiktaş camiasının önde gelen isimlerinden Engin Baltacı'nın seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiği ve oy potansiyelinin en yüksek isim olduğu kulislerde konuşuluyor.

