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Beşiktaş doktoruyla yollarını ayırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı doktor Sarper Çetinkaya ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Beşiktaş doktoruyla yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı doktor Sarper Çetinkaya ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Sarper Çetinkaya Spor Toto Süper Lig

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