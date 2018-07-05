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Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile çeyrek finale çıkan Domagoj Vida için Beşiktaş, fiyatı yükseltti. Siyah beyazlı ekip transfer pazarlıklarında kapıyı 30 milyon Euro'dan açıyor.

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

Geçen sezonun ara transfer döneminde bonservissiz geldiği Beşiktaş'ta Pepe-Tosic ikilisinin gölgesinde kalan Domagoj Vida, Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerini iyice artırdı…

Everton, Leicester City ve Liverpool'un ilgilendiği Hırvat stoper için şu ana kadar gelen en yüksek teklifin 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise Vida'nın bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi. Başkan Fikret Orman'ın, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, pazarlıklarda kapıyı bu rakamdan açtığı öğrenildi. Tosic'ten 4.5 milyon Euro bonservis bedelini kasasına koyan, Ricardo Quaresma'yı 8 milyon Euro'ya Çin'e göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Vida'yı da 30 milyon Euro'dan satmayı başarırsa toplamda kasasına 228 milyon 360 bin TL koymuş olacak.

Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda görev yapan Vida, gruplarda Nijerya, Arjantin, son 16 turunda ise Danimarka maçlarında toplamda 300 dakika görev yaptı. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
vida Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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