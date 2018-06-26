Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, genç futbolcu Dorukhan Toköz'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada görev alan genç futbolcu, geride kalan sezonda Kırmızı-Siyahlı forma altında çıktığı 32 maçta 1 gol 9 asistlik performans sergilemişti. Türkiye U21 Milli Takımında da görev alan Toköz, 9 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydetti. Sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla start verecek Beşiktaş'ta, Toköz de takımla çalışmalara katılacak.
(BEINSPORTS)
UEFA'dan yeni Galatasaray kararı
Aziz Yıldırım'ın hücum botu üretimi işine gireceği iddia edildi
Ozan Tufan, Cocu ile yeni başlangıç istiyor
Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'la para konuşmam, imzayı atarım!
Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı
Trabzonspor Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor!
Matej Mitrovic, Beşiktaş'a ayrılmak istediğini söyledi
Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?
Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere için Beşiktaş harekete geçti
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum