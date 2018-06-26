Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, genç futbolcu Dorukhan Toköz'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Orta sahada görev alan genç futbolcu, geride kalan sezonda Kırmızı-Siyahlı forma altında çıktığı 32 maçta 1 gol 9 asistlik performans sergilemişti. Türkiye U21 Milli Takımında da görev alan Toköz, 9 maçta sahaya çıkarken 1 gol kaydetti. Sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla start verecek Beşiktaş'ta, Toköz de takımla çalışmalara katılacak.

(BEINSPORTS)





