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Beşiktaş: Dorukhan Toköz'ün ayrıldığı haberleri doğru değil

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.04.2020 15:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu kulübe bildirdiğine yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Beşiktaş: Dorukhan Toköz'ün ayrıldığı haberleri doğru değil

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir. Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

(İHA)

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Beşiktaş Dorukhan Toköz Spor Toto Süper Lig

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