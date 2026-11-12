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Beşiktaş düğmeye bastı! Ara transferde 3 transfer 1 ayrılık

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi için üç bölgeye takviye planlarken kadroda yaşanabilecek ayrılıkları da değerlendiriyor. Joe Willock transferinde maliyet engeliyle karşılaşan siyah-beyazlılarda Milot Rashica'nın geleceği merak konusu oldu.

Beşiktaş düğmeye bastı! Ara transferde 3 transfer 1 ayrılık
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, üç farklı bölgeye takviye yapmayı planlarken takımdan ayrılabilecek futbolcularla ilgili de değerlendirmelerde bulunuyor.

ÜÇ BÖLGEYE TAKVİYE

Beşiktaş düğmeye bastı! Ara transferde 3 transfer 1 ayrılık 1

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın öncelikli hedefleri orta saha, stoper ve sağ kanat olarak belirlendi. Yönetim, ocak ayında bu mevkiler için somut adımlar atmayı ve kadronun eksiklerini gidermeyi amaçlıyor.

Orta saha transferinde Newcastle United forması giyen Joe Willock, listenin üst sıralarında yer alıyor. Ancak İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi, siyah-beyazlıları farklı alternatiflere yöneltti. Beşiktaş yönetimi, bütçeyi ve kulüplerin transfer taleplerini dikkate alarak seçenekler arasından karar verecek.

RASHICA İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Beşiktaş düğmeye bastı! Ara transferde 3 transfer 1 ayrılık 2

Birden fazla yabancı futbolcunun kadroya katılma ihtimali, mevcut oyuncuların durumunu da gündeme taşıdı. Bu kapsamda Milot Rashica, takımdan ayrılması düşünülen ilk isim olarak öne çıktı.

Diğer futbolcularla ilgili kararların ise teknik heyetin hazırlayacağı rapor ve oyunculara gelebilecek teklifler doğrultusunda verilmesi bekleniyor.

YÖNETİM MASAYA OTURACAK

Beşiktaş düğmeye bastı! Ara transferde 3 transfer 1 ayrılık 3

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in, Başkan Serdal Adalı ve futbol komitesiyle bir araya gelerek kadronun mevcut durumunu değerlendirmesi bekleniyor.

Gerçekleştirilmesi planlanan görüşmede transfer yapılması düşünülen bölgeler, takımdan ayrılabilecek isimler ve mali şartlar masaya yatırılacak. Siyah-beyazlı yönetim, bu değerlendirmelerin ardından ocak ayındaki transfer operasyonunun yol haritasını netleştirecek.

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