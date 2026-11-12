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Trabzonspor'dan Premier Lig bombası! 32 milyonluk yıldız...

Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için 22 yaşındaki Ukraynalı Yarmolyuk'u gündemine aldı. Premier Lig'de forma giyen genç oyuncunun özellikleri teknik heyeti heyecanlandırırken, 32 milyon Euro'luk piyasa değeri transferdeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Menajer bağlantısı ise bordo-mavililerin en önemli kozu.

Trabzonspor'dan Premier Lig bombası! 32 milyonluk yıldız...
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor'un transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Yarmolyuk, özellikleriyle teknik heyetin aradığı profile uygun bir isim olarak öne çıkıyor. İki yönlü oyunuyla dikkat çeken genç futbolcunun transferindeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri.

Transfermarkt verilerine göre Yarmolyuk'un tahmini bonservis değeri 32 milyon Euro seviyesinde. Bordo-mavililerin bu transferde elini güçlendirebilecek en önemli faktör ise menajer bağlantısı.

Ukraynalı futbolcunun haklarını elinde bulunduran menajerin, Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Batagov ve Malinovskyi'nin yanı sıra yaz transfer döneminde takımdan ayrılan Zubkov'u da temsil etmesi dikkat çekiyor.

PREMIER LİG'DE 8 MAÇTA GÖREV ALDI

Trabzonspor dan Premier Lig bombası! 32 milyonluk yıldız... 1

Ukraynalı merkez orta saha oyuncusu, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ancak son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybetmeye başlayan 22 yaşındaki futbolcunun forma şansı bulmakta zorlandığı belirtiliyor.

Trabzonspor'un genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinde hem kulübünün beklentileri hem de bonservis bedelinin belirleyici olması bekleniyor.

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Trabzonspor Thomas Reis
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