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Beşiktaş durdu durdu sonunda bombayı patlattı! Ante Rebic resmen Beşiktaş'ta!

28.07.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Rebic’i kadrosuna kattı. Bonservis bedeli olarak 450 bin euro ödenecek. Milan ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, bir süredir İtalyan devini ikna etmeye çalışıyordu. Bugün yapılan son toplantıdan sonra ikna olan Milan kulübü, transfer için resmi evrakları imzaladı.

Beşiktaş, Rebic transferinde mutlu sona ulaştı. Orta sahanın neredeyse her bölgesinde oynayabilen Hırvat oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, Milan'ı da ikna etti ve Rebic'i renklerine bağladı.

BONSERVİSİYLE ALINDI

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İlk olarak kiralama teklifi yapan Beşiktaş, Milan'ın bonservisiyle satma ısrarı nedeniyle sonuç alamamıştı. Bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yöneticiler Milan ile anlaşma sağladı ve Rebic bonservisiyle birlikte takıma katıldı.

450 BİN EURO

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Beşiktaş, Milan'a Rebic'in bonservisi için 450 bin euro ödeyecek. Rebic ise Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazanacak. Piyasa değeri 6 milyon euro olan 29 yaşındaki Hırvat oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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