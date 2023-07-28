Beşiktaş durdu durdu sonunda bombayı patlattı! Ante Rebic resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Rebic transferinde mutlu sona ulaştı. Orta sahanın neredeyse her bölgesinde oynayabilen Hırvat oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, Milan'ı da ikna etti ve Rebic'i renklerine bağladı.

BONSERVİSİYLE ALINDI

İlk olarak kiralama teklifi yapan Beşiktaş, Milan'ın bonservisiyle satma ısrarı nedeniyle sonuç alamamıştı. Bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yöneticiler Milan ile anlaşma sağladı ve Rebic bonservisiyle birlikte takıma katıldı.

450 BİN EURO

Beşiktaş, Milan'a Rebic'in bonservisi için 450 bin euro ödeyecek. Rebic ise Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazanacak. Piyasa değeri 6 milyon euro olan 29 yaşındaki Hırvat oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

