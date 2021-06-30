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Beşiktaş, Edin Dzeko transferi için devrede

30.06.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş için Edin Dzeko iddiası gündemde. Di Marzio, siyah beyazlıların yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini ve girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Beşiktaş, Edin Dzeko transferi için devrede

İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş'ın Dzeko'yu kadrosuna katmak istediğini ve girişimlerini sürdürdüğünü yazdı.

Roma yönetimi yıllık maliyeti yaklaşık 7.5 milyon Euro olan Dzeko ile yollarını ayırmak istiyor. Öte yandan Corriere dello Sport, Juventus'un da Dzeko için devrede olduğunu yazdı.

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Roma kulübü yeni sezonda yaklaşık 12 futbolcuyla yollarını ayırarak takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor. Ancak bu 12 futbolcu arasında bu zamana kadar Dzeko gösterilmedi ve Mourinho'nun kararı beklendi. Dzeko'nun geleceği ise hala belirsizliğini koruyor.

6 Haziran tarihinde İtalyan basını, Türkiye'den Dzeko için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu fakat yıldız futbolcunun maaşında ciddi bir indirim yapması gerektiğini yazmıştı.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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