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Beşiktaş efsanesi Quaresma kendi hesabından paylaştı! Ailesiyle Türkiye'ye geliyor

08.12.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi öncesi, Siyah-Beyazlılar'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye yolunda olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15'inci muhteşem bir derbiye sahne olacak. Haftanın maçında Beşiktaş sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleye az bir süre kala Beşiktaş'ın efsane ismi Quaresma'dan sürpriz geldi.

AİLESİYLE GELİYOR

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Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesi ile beraber Türkiye yolunda olduğunu belirtti.

Portekizli yıldızın derbiyi de tribünden takip etmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE 38 GOL

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2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem Beşiktaş'ta oynayan Ricardo Quaresma, toplamda 227 kez giydiği Siyah-Beyazlı forma altında 38 gole imza attı. "Q7" lakaplı Portekizli yıldız, 77 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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