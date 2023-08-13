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Beşiktaş efsanesi Süleyman Seba, kabri başında anıldı

13.08.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı. Anma törenine; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, sevenleri ve ailesi katıldı. Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Süleyman Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulübün Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, anma törenine çelenk gönderdi.

Okunan duaların ardından siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti.

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