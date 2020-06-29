Beşiktaş, Eljero Elia'nın peşinde olduğu iddia edildi

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giyen ancak, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Eljero Elia'ya ülkesi Hollanda'dan talip çıktı.
33 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonunda Başakşehir'den ayrılacağını açıklarken; "Hollanda'dan kesinlikle hiçbir takımı tutmuyorum ama Twente'nin bendeki yeri ayrı. Neler olacağını göreceğiz. 1 ay sonra serbest bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Hollanda basını, Elia'nın bu açıklamalarının ardından Twente'nin transfer için çalışmalara başladığını duyurdu.
Twente'nin Elia'ya resmi transfer teklifini ilettiği belirtilirken; tecrübeli futbolcudan 'Sözleşmem bitince teklifleri dinleyeceğim' yanıtını aldığı ortaya çıktı. Haberde, Başakşehir'in Elia'yı takımda tutmak istediği vurgulanırken; Twente'nin Al-Ittihad ile sözleşmesi bitecek Karim El Ahmadi'yi de gündeminde tuttuğu kaydedildi.
Öte yandan Eljero Elia'yı Beşiktaş'ın da istediği belirtilirken; Sivasspor'un da Hollandalı futbolcu için devrede olduğu öne sürüldü. Haberde, Elia'nın tüm bu tekliflere rağmen kesin kararını Süper Lig bitince vereceğinin altı çizildi.
(Sporx)
Okuyucu Yorumları 0 yorum