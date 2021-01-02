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Beşiktaş Elneny için nabız yokluyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.01.2021 11:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş, son dönemde kötü performansıyla Arsenal'de tartışılan isim olan Mısırlı eski futbolcusu Elneny'yi yeniden kiralamak için girişimde bulunacak.

Beşiktaş Elneny için nabız yokluyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Arsenal’e dönen ve gösterdiği süper performansla takımda kendine yer bulan Mohamed Elneny yeniden tartışmalı hale geldi. Arsenal taraftarı oyuncunun ilk 11’de oynamasına karşı çıkıyor.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 874 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı yönetim, eski oyuncusunun takımdaki son durumunu yakından takip ediyor. Kartal Elneny için bir girişimde bulunma kararı aldı.

DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Transferde İngiliz ekibinin tavrına göre hareket edilecek. Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. Elneny‘nin ise piyasa değeri 7 milyon Euro. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sezon başında Elneny’nin takımda tutulması gerektiğini dile getirmişti.

(AKŞAM)

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