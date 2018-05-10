Beşiktaş, Emre Çolak'ı gündemine aldı!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in futbolcu komitesinin önerilerini de dikkate alarak oluşturduğu listede İspanya'da küme düşen Deportivo'dan Emre Çolak ön plana çıktı.
Deportivo ile başarılı bir süreç geçiren Emre Çolak'ın dışında Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç'ün listede olduğu öğrenildi.
Adem Büyük ve Emre Akbaba'nın da Siyah Beyazlıların radarındaki isimlerden birkaçı olduğu belirtildi.
(Sözcü)
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