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Beşiktaş, Emre Çolak'ı gündemine aldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Beşiktaş, Deportivo forması giyen milli futbolcu Emre Çolak'ı, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda gündemine aldı.

Beşiktaş, Emre Çolak'ı gündemine aldı!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in futbolcu komitesinin önerilerini de dikkate alarak oluşturduğu listede İspanya'da küme düşen Deportivo'dan Emre Çolak ön plana çıktı.

Deportivo ile başarılı bir süreç geçiren Emre Çolak'ın dışında Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç'ün listede olduğu öğrenildi.

Adem Büyük ve Emre Akbaba'nın da Siyah Beyazlıların radarındaki isimlerden birkaçı olduğu belirtildi.

(Sözcü)

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Beşiktaş emre çolak

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