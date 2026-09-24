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Süper Lig'in yeni ekibinde şok deprem! Arca Çorum FK faturayı kesti, Uğur Uçar ile ipler resmen koptu

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Arca Çorum FK'da flaş bir teknik adam ayrılığı yaşandı! Kırmızı-siyahlı yönetim, takımı üst lige taşıyan ve henüz Şubat ayında 2027'ye kadar dev bir sözleşme imzaladığı genç teknik adam Uğur Uçar'ı sürpriz bir kararla kapının önüne koydu.

Süper Lig'in yeni ekibinde şok deprem! Arca Çorum FK faturayı kesti, Uğur Uçar ile ipler resmen koptu
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı sürerken, lige bu sezon adım atan Arca Çorum FK'dan spor kamuoyunu sallayan bir son dakika kararı geldi. Kırmızı-siyahlı kulüp, takımı Süper Lig arenasının eşiğine kadar getiren ve yönetimin güvenoyu vererek geçtiğimiz Şubat ayında 2027 yılına kadar uzun vadeli bir kontrat imzaladığı teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını kesin olarak ayırdı.

2.00 PUAN ORTALAMASI BİLE KOLTUĞUNU KURTARAMADI

Genç çalıştırıcı Uğur Uçar, Çorum FK'nın başında çıktığı toplam 23 resmi karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak maç başına 2.00 puan ortalaması gibi oldukça parlak bir grafik yakalamıştı. Ancak elde edilen bu üst düzey istatistikler dahi Uçar'ın koltuğunu korumasına yetmedi ve yönetim faturayı ağır kesti.

LİGDEKİ DALGALI PERFORMANS BİLETİNİ KESTİ

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 6 haftalık süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Arca Çorum FK, topladığı 7 puanla lig cetvelinde ancak 11. sırada yer bulabilmişti. Alınan dengesiz sonuçların ve beklenen patlamanın yapılamamasının ardından acil koduyla toplanan kırmızı-siyahlı yönetimin, takımda kan değişimine gitmeyi zorunlu gördüğü ve vakit kaybetmeden yeni teknik adam arayışlarına başladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Uğur Uçar
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