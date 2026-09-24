Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı adım adım geliyor

Yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Kojo Oppong gibi dünya çapında isimleri kadrosuna katarak transfere damga vuran Fenerbahçe, kadrodaki son eksik parçayı tamamlamak için düğmeye bastı. Yazın planlanan orta saha takviyesini gerçekleştiremeyen sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, Ocak ayı için kolları sıvadı.

İTALYANLAR DUYURDU: HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN YENİ HAMLE!

Sarı-lacivertli yönetimin transfer listesinin ilk sırasında, yaz döneminde de yoğun çaba sarf edilen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin Çizme'de fırtınalar estiren tecrübeli orta saha için Ocak ayında yeni ve çok daha güçlü bir hamle yapacağı vurgulandı.

GENÇ YILDIZLAR YASIN AYARI VE MILTON DELGADO DA LİSTEDE!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin orta saha listesindeki tek aday Hakan Çalhanoğlu değil. Sarı-lacivertli yönetimin, alternatif hedefler olarak genç ve potansiyelli isimler olan Yasin Ayari ve Milton Delgado'yu da radarına aldığı öğrenildi.

Devre arasında orta sahaya mutlaka üst düzey bir takviye yapacak olan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Ocak ayının ilk günlerinde resmi temasları sıklaştırarak imzayı attırmayı hedeflediği belirtildi.