Beşiktaş Emre Çolak'la anlaştı

Geçen sezon La Liga'da küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi. İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın, 1.5 milyon Euro karşılığında transferi bitirdiği öğrenildi. Emre'nin menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un önümüzdeki günlerde transferi imzaya dökeceği belirtildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)
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