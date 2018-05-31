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Beşiktaş Emre Çolak'la anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

Kartal'da yerli oyuncu transferi için de çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş Emre Çolak'la anlaştı

Geçen sezon La Liga'da küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi. İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın, 1.5 milyon Euro karşılığında transferi bitirdiği öğrenildi. Emre'nin menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un önümüzdeki günlerde transferi imzaya dökeceği belirtildi. (AÇIK MERT KORKUSUZ)

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Anahtar Kelimeler:
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