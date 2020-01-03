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  4. Beşiktaş Erdem Seçgin'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş Erdem Seçgin'i Ümraniyespor'a kiraladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı duyuru ile Erdem Seçgin'in sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Erdem Seçgin'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş , altyapısından yetişen Erdem Seçgin'i 2019-2020 sezonu sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını resmi sitesinden duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş JK

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