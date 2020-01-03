Beşiktaş Erdem Seçgin'i Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş , altyapısından yetişen Erdem Seçgin'i 2019-2020 sezonu sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını resmi sitesinden duyurdu.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
"Profesyonel oyuncularımızdan Erdem Seçgin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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