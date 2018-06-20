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Beşiktaş Ersan Adem Gülüm'ü ocak ayında kadrosuna katacak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2018 20:52 | Son Güncelleme

Transferde arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Ersan Gülüm'ü tekrara kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın Ersan Gülüm'ü Ocak ayı transfer döneminde bonservis bedeli olmadan transfer edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş Ersan Adem Gülüm'ü ocak ayında kadrosuna katacak!

Beşiktaş, eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Hebei Chine Fortune'de forma giyen futbolcuyu ocak ayına kadar kiralamak istiyor. Ocak ayında sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla kış ayında kontrat yapılması planlanıyor.

Beşiktaş'tan Çin ekibine 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan başarılı savunmacı, geçtiğimiz sezonu Ersan'ın doğduğu ülke olan Avustralya'nın Adelaide United takımına geçirdi. Ersan Gülüm burada 22 maç oynadı.

(NTV)

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