Beşiktaş Ersan Adem Gülüm'ü ocak ayında kadrosuna katacak!

Beşiktaş, eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, Hebei Chine Fortune'de forma giyen futbolcuyu ocak ayına kadar kiralamak istiyor. Ocak ayında sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla kış ayında kontrat yapılması planlanıyor.
Beşiktaş'tan Çin ekibine 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan başarılı savunmacı, geçtiğimiz sezonu Ersan'ın doğduğu ülke olan Avustralya'nın Adelaide United takımına geçirdi. Ersan Gülüm burada 22 maç oynadı.
(NTV)
Guti Real Madrid ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
Inter ve Milan Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı!
Mario Jardel: Galatasaray'a dönüyorum diyebilirim!
Galatasaray Selçuk İnan'dan ücretinde indirim yapmasını istedi!
Mustafa Pektemek gelen tüm teklifleri geri çeviriyor!
Volkan Demirel yönetimden yeni sözleşme için çağrı bekliyor!
Aykut Kocaman'a yurt dışından teklifler var!
Damien Da Silva, Trabzonspor için geldi
Mertcan Çam'ı darp eden Emin Yetim yeniden başkan
Okuyucu Yorumları 0 yorum