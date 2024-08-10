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  4. Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Hasan Arat'a destek mesajı! "Henüz bir senesini bile doldurmadılar... Yönetim büyük emek veriyor, kenetlenip birlik olalım"

Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Hasan Arat'a destek mesajı! "Henüz bir senesini bile doldurmadılar... Yönetim büyük emek veriyor, kenetlenip birlik olalım"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.08.2024 12:53
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Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunarak Hasan Arat ve yönetimine destek çağrısında bulundu. Yeni yönetimin sosyal medya tarafından yıpratıldığını ifade eden Emre Kocadağ, bu duruma fırsat vermeden birlik ve beraberlik olunması mesajını paylaştı.

Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ yeni sezon öncesi siyah-beyazlı camiaya önemli mesajlar verdi.

"MUHALEFETİN ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TAKIMI VE YÖNETİMİ YIPRATMASI ZARAR VERİYOR"

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"Geçtiğimiz 2 sezonda maalesef ligde başarılı olamadık. Bunun nedenleri arasında başından beri destek vermediğimiz TFF yönetiminin kulübümüze olan tavrı vardı. Bir diğer etken kulüp içi muhalefetin özellikle sosyal medya üzerinden takımı ve yönetimi yıpratmasıydı. Bu olay takıma zarar veriyor."

"BEŞİKTAŞ BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİP HEM TÜRKİYE KUPASI HEM DE SÜPER KUPA'YI ALDI"

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"Takımımız bütçemize uygun kaliteli oyunculardan kurulu olmasına rağmen belirttiğim etkenlerin üzerinden başarı gelebilecek iradeyi ortaya koyamadık. Büyük beklentiyle yapılan transferler bazen istenilen sonuç vermiyor, uyum sorunu ve sakatlıklar olabiliyor. Bazen de hiç ummadığınız oyuncu sizi şampiyonluğa taşıyabiliyor. Şampiyonluk yolu tüm camianın aynı hedefte kenetlenmesinden geçer. Geçtiğimiz sezon yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen oluşturduğumuz yapının devamında takviyelerin de gelmesiyle Beşiktaş büyüklüğünü gösterip hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı aldı."

"YÖNETİM BÜYÜK EMEK VERİYOR"

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"Geçen yaz transfer döneminden itibaren kulübün seçim atmosferine sokulması takımı çok olumsuz etkiledi. 2025 Mayıs ayında olağan seçimli genel kurul var. Beşiktaş'ın iç çekişmelerin ve seçim ortamlarının olumsuz bedelini defalarca ödediğine şahit olduk. Henüz bir senesini doldurmamış başkan ve yönetimi var, büyük emek veriyorlar. Beşiktaş tarihine geçecek bütçelerde transferler yapıldı, büyük bir yükün altına girildi. Bu yük, 3-5 aylık plan ve projelerle altından kalkılabilecek bir yük değildir. Bu sene camia olarak kenetlenip, şampiyon olup Şampiyonlar Ligi ve benzeri gelirleri hedeflemeliyiz"

"ÇOCUKLAR BEŞİKTAŞ İLE MUTLU OLMALI"

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"Kupa finalini çocuklarımla izledim, attığımız her gol onların yüzünde mutluluk oluyordu. Bir haftadır onlarla sadece bu maçı konuşuyoruz. Beşiktaş'ın galibiyeti çocukların mutluluğuna dönüştüğünde bu beni çok keyiflendiriyor. Yeni transferlerin katkı vermesi önemli. Geçen sezon demoralize olmuş ama kaliteli olan oyuncular bu yıl katkı vereceklerini gösteriyor, daha motiveler.. Uzun yıllar sonra ilk defa bizim dönemimizde altyapıdan oyuncular çıkıp yurt dışına transfer olmuştu. Mehmet Ekşi hocamızı göreve getirdiğimiz zaman bunun meyvelerini alacağımızı biliyorduk. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu altyapıdan yukarıya kadar tüm hocaların takdirini kazanmıştı. Bugün geldikleri nokta tüm Beşiktaş camiasını gururlandırıyor. Bu fırsatı veren teknik ekibi tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta altyapı hamlesi başlatmıştık, karşılığını bulması ve devam ettirilmesi sevindirici. Beşiktaş için büyük kazanımlar olacaktır."

"ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM"

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"Böylesi kritik bir sezonda seçim Beşiktaş'ın gündeminde olmamalıdır. Herkes şahsi hesap kitapları bir kenara bırakmalı ve sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklanmalı. 2025-2028 dönemi locaları bugünden satılıyor olması yönetimin devam etme isteği olduğunu gösteriyor. Arzum, Hasan Arat başkanın bir an önce niyetini ortaya koyup tüm camianın desteğini arkasına alarak seçimi Beşiktaş gündeminden düşürmesidir. Camiamız tüm dinamikleriyle başarıya odaklanmalıdır. Aksi bir durumda bu sezonu da geçen sene gibi saha dışının saha içi konsantrasyonunu bozduğu bir sezona dönüştürebilir bu yatırımlara yazık olur. Açıkça belirteyim kendimle alakalı hiçbir beklenti ve planın içinde değilim. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ın başarısı için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. En büyük arzum moralli başladığımız bu sezonun sonunda şampiyonluğu kutlamak. Beşiktaş birlik olduğu sezonlarda başarıya ulaşmıştır. Bu sene kişisel çekişmeleri bir kenara bırakıp Beşiktaş'ın başarısı için herkesin elinden geleni yapması gerekir."

(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kocadağ beşiktaş hasan arat
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