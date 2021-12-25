Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Bu alçakça bir şey

Beşiktaş'ta ibra edilmeyen eski başkan Fikret Orman, ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildili. Fikret orman bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPTIM"

"Dün niyetim kongreye katılmaktı. 7'den sonra bu dosya ortaya çıktı. Şafak beni 100 defa uyardı. Son dakika bir dosya çıkar, algı operasyonunu her seferinde beceriyorlar. Son dakikada katılmama kararı verdim. Beşiktaş'ta kendime göre çok önemli işler yaptım. Arkadaşlarımla çok iyi hizmetler verdik. Başkanlığı bıraktıktan sonra nereye gitsem, büyük ilgi gördük. Kavga görüntülerinin, seviyesiz konuşmaların Beşiktaş'ın fotoğrafı olmamalı. Yaptığımız hizmetlerden sonra böyle olmasını istemedim. İbra olup olmamak çok önemli değil. Netice itibarıyla bir rapor çıktı ve biz bu raporu görmedik. Bu raporla alakalı yargı yolu somut. Bugüne kadar afaki, gökteki kuşlar, dedikodular dinliyorduk. 2 senenin üzerine bu rapor ortaya çıktı. Bu rapor aslında kulübe daha evvel geldi, ben biliyorum."

"SÖZLEŞME FESHİMİZ HİÇ OLMADI"

"Bu rapor içerisinden çok şey girdi, çıktı. Bu yönetimdeki bazı insanları ilgilendirdiği için o rapordan çıkanlar vardı. O raporun içeriğini bilmiyordum, şu anda da bilmiyorum. Hukuken bu raporu alacağız. Türk adaleti ne diyecek, bu rapor neyi söylüyor bakacağız.Ortada 102-103 milyon euroluk bir meblağ var. Bu meblağın hangisi bizim dönemimizi ilgilendiriyor, onu da bilmiyorum. Söylenen şeylerde futbolculara tazminattan bahsediliyor. Bizim dönemimizde küçük ufak tefek olabilir ama Del Bosque, Ferrari, Abdullah Avcı gibi birçok konulu sözleşme feshimiz hiç olmadı."

"BUNDAN SONRA HUKUK KONUŞACAK"

"Yaptığımız sponsorluklarda Aktif Reklam gibi bir şey de olmadı. Rapor içerisinde duyduğum kadarıyla birçok şeye değinilmiş ama hangisi bizim dönemimizle alakalı bilmiyorum. Alçakça bir şey bu. Kongreden 2 gün önce yapılıyor. Benim geldiğim günde Beşiktaş'ta kim 100 bin euro'yu yanyana görmüş. Hepinizin bildiği gerçekler bunlar.102 milyon eurolar falan algıyla bir yere geldi. İyi tarafından bakacak olursak algı değil somut bir şey konuşuyoruz artık. Bunları Türk yargısıyla takip edeceğiz. Gerekli hukuki işlemlere başlayacağız. Bu raporlar nasıl düzenlendi? Benim açımdan uluslararası şirket de sınıfta kalmıştır. O raporun bugün açıklandı gibi... Uluslararası isimlerine yakışmadı. Onlarla da davalık olacağız. Bundan sonra hukuk konuşacak."

"CANLARI SAĞOLSUN"

"Beni üzen tarafları var. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Bu süreci hep beraber yaşadık. Beşiktaş'ın o inanılmaz başarılarına beraber imza attık. Stadyumu, tesisi yapmamız, marka değerinin yukarı çıkması. Basketbolun 1970'lerden sonra şampiyon olması. Bunu Allah da, Beşiktaşlılar da biliyor. Sokakta görüyoruz. İşim gereği Anadolu'yu da geziyoruz. Beşiktaş taraftarıyla aramdaki ilişki, bilinen bir ilişki. Camiamızı zedelemek istemedim bu kongreye katılarak. Ana amacım budur.Mutlulukları hep beraber yaşadığımız insanların kongrede bize sahip çıkmaması üzdü. Canları sağolsun."

"SOMUT BİR ŞEY VAR ARTIK"

"Dava süreçleri başlayacak, ortada somut bir şey var artık. Bu süreç, araştırılan dönem, bir kısmı Yıldırım Demirören dönemini içeriyor. Serdal Adalı bizim dönemde de, o dönemde de var. Bizim olduğumuz dönemde işin enteresan tarafı, bu raporla alakalı başta Ahmet Nur Çebi var. İmzanın arkasına sığınmakla beraber, burada hep beraberiz, ben ayrılmadan önceki İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'di, ondan önce Ahmet Nur Çebi'ydi. İcra Kurulu'nda alınan kararlardı. İşe bakan Ahmet Nur Çebi'ydi. Finansmana bakan da şu anki genel müdür.Başka kulüplerde vardı. Nifak tohumları artık Beşiktaş'ta da yer etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bunlar çalışılacaktır. Benim olduğum dönemde UEFA cezası almadık. Önceki dönemlerden alınan cezalardı. Bunla alakalı durumlar vardı. Nasıl olacak bundan sonra göreceğiz."

