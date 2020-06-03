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Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı vefatının 20. yılında andı.

Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski Başkanlarımızdan Mehmet Üstünkaya'yı vefatının 20. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

(AA)

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