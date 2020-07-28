Beşiktaş eski yıldızı Marcelo’yu istiyor

Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş’ta gözler CAS’ın Trabzonspor hakkında vereceği kararda. Bordo-mavili ekibin aldığı 1 yıllık men cezası onanırsa, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne gidecek olan siyah-beyazlılar, güçlü bir kadro kurarak gruplara kalmayı hedefliyor.

Aynı zamanda takımın maliyetini de düşürmek isteyen yönetim, ilk olarak yıllık 3.4 milyon Euro alan Vida’yı elden çıkarmayı hedefliyor. Öncelikle savunma ve forvet transferini noktalamanın hesaplarını yapan Beşiktaşlı idareciler, Alanyaspor’dan N’Sakala’yla anlaşmaya vardı.

Kartal’ın bir diğer hedefi ise, Lyon forması giyen eski yıldızı Marcelo Guedes. Fransız ekibinde zaman zaman taraftarlarla tartışan ve Lyon’da mutsuz olduğunu açıklayan Marcelo, Beşiktaş’a dönmeye sıcak bakıyor. Vida’nın satılması halinde Beşiktaş ilk olarak Marcelo’yu kadrosuna katacak.

FORVETTE İLK HEDEF CİSSE

Burak Yılmaz’ın Lille’e transfer olmasının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu bölgeye 2 transfer birden yapmak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Cisse’yle görüşen ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaşlı idareciler, yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin ardından golcü futbolcuyla tekrar bir araya gelmeyi planlıyor.