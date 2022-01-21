SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Beşiktaş evinde Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş evinde Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti

21.01.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş evinde Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Son maç öncesinde sıfır puanda kalan Beşiktaş'ın üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali kalmadı.

Siyah-beyazlı takım 20'nci dakikada kullandığı kornerde topun rakip takım oyuncusu Mazraoui'nin eline çarpmasının ardından penaltı kazandı.

Beşiktaş 22'nci dakikada Ghezzal'ın attığı penaltı golüyle ilk devreyi önde tamamladı.

Ancak Ajax'ta Haller'in 54 ve 69'uncu dakikada attığı gollere engel olamayan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş oynadığı 5 maçın ardından rakip fileleri 3 kere havalandırdı, kalesinde ise 14 gol gördü.

Kadrolar:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip Uysal), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 89 Atiba Hutchinson), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), Pjanic (Dk. 80 Salih Uçan), Alex Teixeira (Dk. 59 Can Bozdoğan), N'Koudou, Larin

AJAX: Onana - Mazraoui (Dk. 72 Timber), Schuurs (Dk. 77 Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Blind), Gravenberch, Berghuis (Dk. 84 Taylor), Klaassen, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Haller)

Beşiktaş, grubun son maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Dortmund ile karşılaşacak.

Ajax, aldığı Beşiktaş galibiyetinin ardından grubu lider tamamlamayı garantiledi.

6'şar puandaki Dortmund ve Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ise grupta ikinci sıra için yarışacak. İki takım bu akşam Lizbon'da karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Tarihi karar! Djokovic sınır dışı ediliyorTarihi karar! Djokovic sınır dışı ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: İsmail Kartal, Mesut Özil'e ne dedi? İşte dünyaca ünlü yıldızın kalbine dokunan o sözler

Son dakika: İsmail Kartal, Mesut Özil'e ne dedi? İşte dünyaca ünlü yıldızın kalbine dokunan o sözler

Hamit Altıntop, Türk futbolcuları fena bombaladı: Bunları birilerinin söylemesi lazım

Hamit Altıntop, Türk futbolcuları fena bombaladı: Bunları birilerinin söylemesi lazım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Son dakika: Galatasaray onun yerini çabuk doldurdu! İşte Aslan'ın yeni Muslera'sı

Son dakika: Galatasaray onun yerini çabuk doldurdu! İşte Aslan'ın yeni Muslera'sı

''Domenec Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi'' Bu mesaj gündeme damga vurdu

''Domenec Torrent, Fatih Terim'den 10 kat daha iyi'' Bu mesaj gündeme damga vurdu

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.