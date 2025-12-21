SPOR

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Aston Villa, Manchester United’ı da devirdi!

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ocak’ta karşılaşacağı Aston Villa, Premier Lig’de Manchester United’ı da yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Aston Villa, Manchester United'ı da devirdi!
Premier Lig’in 17. hafta maçında Aston Villa, Villa Park’ta Manchester United ile karşılaştı. Ev sahibinde Morgan Rogers, 45. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, Matheus Cunha, 45+3’te savunmadaki hatayı iyi değerlendirerek beraberlik golünü kaydetti.

LİDER ARSENAL İLE ARASINDA 3 PUAN VAR!

Fenerbahçe nin Avrupa daki rakibi Aston Villa, Manchester United’ı da devirdi! 1

Manchester ekibinde Bruno Fernandes sakatlığı nedeniyle 46. dakikada yerini Lisandro Martinez’e bıraktı. Morgen Rogers, 57. dakikada kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren İngiliz oyuncu plase vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 36’ya yükseltti ve lider Arsenal ile olan 3 puanlık farkı korudu. Aston Villa, 27 Aralık’ta Chelsea, 30 Aralık’ta Arsenal deplasmanına gidecek.

Manchester United’da milli futbolcu Altay Bayındır, kulübede bekledi. Ruben Amorim’in öğrencileri bu sezonki 5. mağlubiyetini alırken, 27 puanda kaldı.

UNAİ EMERY’NİN EKİBİ SON 10 MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe nin Avrupa daki rakibi Aston Villa, Manchester United’ı da devirdi! 2

İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki takım, Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 10 maçta galibiyet aldı. Ligde üst üste 7. galibiyetini elde eden Aston Villa, son 12 maçın 11’inde sahadan galibiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta 15 puanla 3. sırada bulunan Aston Villa, 22 Ocak 2026’da Fenerbahçe’ye konuk olacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

