Erman Toroğlu canlı yayında yüklendi! ''At Torreira'yı! At abi! 2. sarı karttan at!''

Galatasaray Rams Park'da Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi ile 3-0 geçerken, maçın ardından değerlendirmelerde bulunan hakem yorumcusu Erman Toroğlu hakeme yüklendi.

''AT TORREIRA'YI! AT ABİ! 2. SARI KARTTAN AT!''

Erman Toroğlu, ''Sen neden bir hakem olarak kendini ezdin? İkinci sarı karttan Torreira’yı at. Acıma. Bu hakemleri kullanıp peçete gibi atarlar. Galatasaray, Kasımpaşa’yı zaten yener; sanane hakem? Burada alışan oyuncular Avrupa'da yapıyorlar, Avrupa'da atılıyorlar. Sonra Avrupa'daki hakemlere de kızıyorlar. Sen burada gerekeni yap ya! At Torreira'yı! At abi! 2. sarı karttan at!'' dedi.

“YARIN, GALATASARAY 2 PUANLA ŞAMPİYON OLURSA SEBEBİ...''

Ekol Tv'ye konuşan Erman Toroğlu, “Yarın, Galatasaray 2 puanla şampiyon olursa sebebi Samsun maçı! 90+3’te penaltı… Size ne abi, ver işte. İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar. Lige tesir ediyorlar!” açıklamasında bulundu.

ICARDI'NİN HAGI'YI GEÇMESİ HAKKINDA KONUŞTU!

Sunucu Onur Yıldız: İcardi 3,5 sezondur birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı.

Erman Toroğlu: Hagi ne kadar oynadı?

Onur Yıldız: 6 sezon falan.

Erman Toroğlu: Hagi hem oynuyor hem de oynatıyordu. Çok üst düzey bir oyuncuydu. İcardi aklını başka toplara vermese çok farklı olurmuş, yine de Hagi’yi yakalamak önemli. En iyi dönemlerinde İcardi, açık ara Osimhen’den daha iyi. İcardi’nin oyun görüşü çok farklı.

Onur Yıldız: Inter’deki İcardi özellikle çok acayip bir seviyedeydi hocam. İtalya’da gol kralı olmak zordur. Forvetleri dövüyor stoperleri.

Erman Toroğlu: Kramponları bademciklerine sokarlar.