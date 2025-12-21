SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Erman Toroğlu canlı yayında yüklendi! ''At Torreira'yı! At abi! 2. sarı karttan at!''

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçerek devreye lider girmeyi garantiledi. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle maç fazlasıyla önlerinde olan Fenerbahçe'yi geçerek tekrar koltuğa oturdu. Maçın ardından konuşan Erman Toroğlu, Torreira'nın kırmızı kartla oyundan atılabileceği sorusuna ''Bu hakemleri kullanıp peçete gibi atarlar'' yorumunda bulundu. İşte detaylar...

Erman Toroğlu canlı yayında yüklendi! ''At Torreira'yı! At abi! 2. sarı karttan at!''
Burak Kavuncu
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Rams Park'da Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi ile 3-0 geçerken, maçın ardından değerlendirmelerde bulunan hakem yorumcusu Erman Toroğlu hakeme yüklendi.

''AT TORREIRA'YI! AT ABİ! 2. SARI KARTTAN AT!''

Erman Toroğlu canlı yayında yüklendi! At Torreira yı! At abi! 2. sarı karttan at! 1

Erman Toroğlu, ''Sen neden bir hakem olarak kendini ezdin? İkinci sarı karttan Torreira’yı at. Acıma. Bu hakemleri kullanıp peçete gibi atarlar. Galatasaray, Kasımpaşa’yı zaten yener; sanane hakem? Burada alışan oyuncular Avrupa'da yapıyorlar, Avrupa'da atılıyorlar. Sonra Avrupa'daki hakemlere de kızıyorlar. Sen burada gerekeni yap ya! At Torreira'yı! At abi! 2. sarı karttan at!'' dedi.

“YARIN, GALATASARAY 2 PUANLA ŞAMPİYON OLURSA SEBEBİ...''

Erman Toroğlu canlı yayında yüklendi! At Torreira yı! At abi! 2. sarı karttan at! 2

Ekol Tv'ye konuşan Erman Toroğlu, “Yarın, Galatasaray 2 puanla şampiyon olursa sebebi Samsun maçı! 90+3’te penaltı… Size ne abi, ver işte. İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar. Lige tesir ediyorlar!” açıklamasında bulundu.

ICARDI'NİN HAGI'YI GEÇMESİ HAKKINDA KONUŞTU!

Erman Toroğlu canlı yayında yüklendi! At Torreira yı! At abi! 2. sarı karttan at! 3

Sunucu Onur Yıldız: İcardi 3,5 sezondur birçok çocuğu Galatasaraylı yaptı.

Erman Toroğlu: Hagi ne kadar oynadı?

Onur Yıldız: 6 sezon falan.

Erman Toroğlu: Hagi hem oynuyor hem de oynatıyordu. Çok üst düzey bir oyuncuydu. İcardi aklını başka toplara vermese çok farklı olurmuş, yine de Hagi’yi yakalamak önemli. En iyi dönemlerinde İcardi, açık ara Osimhen’den daha iyi. İcardi’nin oyun görüşü çok farklı.

Onur Yıldız: Inter’deki İcardi özellikle çok acayip bir seviyedeydi hocam. İtalya’da gol kralı olmak zordur. Forvetleri dövüyor stoperleri.

Erman Toroğlu: Kramponları bademciklerine sokarlar.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Kasımpaşa Kasımpaşa

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçtiMauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti
RAMS Park’ta sürpriz ziyaretçiler! Üçlü çektirdiler...RAMS Park’ta sürpriz ziyaretçiler! Üçlü çektirdiler...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Kasımpaşa Mauro Icardi Lucas Torreira son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.