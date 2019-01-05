SPOR

Beşiktaş F.Bahçe'nin Tolgay Arslan için ilk teklifini reddetti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.01.2019 11:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan'ın transferi için Beşiktaş'a yaptığı ilk teklif siyah-beyazlı kulüp tarafından reddedildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden devam ediyor.

Beşiktaş F.Bahçe'nin Tolgay Arslan için ilk teklifini reddetti

Beşiktaş'ta yönetimden özür dileyen ancak teknik direktör Şenol Güneş'ten özür dilemediği için Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve satış listesine koyulan Tolgay Arslan için Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklif reddedildi.

Tolgay Arslan'ın transferi için Fenerbahçe ile görüşme halinde olan Beşiktaş, futbolcunun transferi için 3 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti ancak bu talep, Fenerbahçe tarafından reddedildi. Beşiktaş'a Ozan Tufan'ın da içerisinde olduğu takas + para önerisini getiren Fenerbahçe'nin bu teklifi Beşiktaş tarafından reddedilirken; siyah-beyazlı kulübün Tolgay için belirlediği bonservis bedelinde 2.5 milyon Euro seviyesine kadar inebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya'dan da gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlı yönetim, Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin 2022'de sona erecek olmasından dolayı kiralık ya da takas opsiyonlarının tamamına soğuk bakıyor. Almanya'dan gelen tekliflerin 1.5 milyon seviyesinde olmasından dolayı Fenerbahçe ile bir kez daha masaya oturacak olan Beşiktaş'ın kısa bir süre içerisinde bu sürece nokta koyması bekleniyor.

Öte yandan Tolgay Arslan için Başakşehir iddiları gündeme gelmişti ancak Başakşehir'in Tolgay için herhangi bir temasının olmadığı ortaya çıktı. Son olarak Robinho'yu kadrosuna katan Başakşehir'in sanılanın aksine Tolgay Arslan için değil bir santrafor transferi için hamle yapacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim ile transferi için görüşen ve kolaylık isteyen Tolgay Arslan, "Kadroda değilsem, transferim için kolaylık gösterin ve mutlu olduğum yerde olayım. Fenerbahçe beni istiyor ve siz de kolaylık sağlarsanız, kariyerime burada devam etmek istiyorum" dediği ifade edildi. (SPORX)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Cengiz Ünder'in yanına gidiyorCengiz Ünder'in yanına gidiyor
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz mesajıBeşiktaş'tan Burak Yılmaz mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş tolgay arslan

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

Ozan Tufan, kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da

Ozan Tufan, kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da

Transfer bombası patladı! Resmi imza...

Transfer bombası patladı! Resmi imza...

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar! Şenol Güneş, Pepe, Burak Yılmaz...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş F.Bahçe'nin Tolgay Arslan için ilk teklifini reddetti

Beşiktaş Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Oğuzhan Özyakup için Roma iddiası

Cengiz Ünder'in yanına gidiyor

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a 'hoş geldin' mesajı

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz mesajı

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Burak Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor ve Beşiktaş Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor ve Beşiktaş Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.