Beşiktaş F.Bahçe'nin Tolgay Arslan için ilk teklifini reddetti

Beşiktaş'ta yönetimden özür dileyen ancak teknik direktör Şenol Güneş'ten özür dilemediği için Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve satış listesine koyulan Tolgay Arslan için Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklif reddedildi.

Tolgay Arslan'ın transferi için Fenerbahçe ile görüşme halinde olan Beşiktaş, futbolcunun transferi için 3 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti ancak bu talep, Fenerbahçe tarafından reddedildi. Beşiktaş'a Ozan Tufan'ın da içerisinde olduğu takas + para önerisini getiren Fenerbahçe'nin bu teklifi Beşiktaş tarafından reddedilirken; siyah-beyazlı kulübün Tolgay için belirlediği bonservis bedelinde 2.5 milyon Euro seviyesine kadar inebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya'dan da gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlı yönetim, Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin 2022'de sona erecek olmasından dolayı kiralık ya da takas opsiyonlarının tamamına soğuk bakıyor. Almanya'dan gelen tekliflerin 1.5 milyon seviyesinde olmasından dolayı Fenerbahçe ile bir kez daha masaya oturacak olan Beşiktaş'ın kısa bir süre içerisinde bu sürece nokta koyması bekleniyor.