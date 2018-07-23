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Beşiktaş Fabri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş, beklenen Fabri ayrılığını açıkladı. Beşiktaş, Fabri'nin transferi için Fulham'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Fabri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, İspanyol kalecisi Fabricio Ramirez'in transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bir süredir adı transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı.

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Beşiktaş Fabri fulham

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gönderin bakalım yine eski gunlere dönüş başladı anli şanlı 4. lükler o bile basari olur gerçi elde kalanlarla
helal başkan
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