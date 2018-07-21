Beşiktaş Fabri transferi için Fulham'dan 6 milyon euro kazanacak!

Beşiktaş, Fabri'nin transferi için Fulham'la kesin olarak anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip bu transferden 6 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
Şu aşamada sözleşme detaylarının hazırlandığı ve transferin yakın zamanda resmen açıklanacağı kaydedildi.
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