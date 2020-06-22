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Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyapor ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığı kapatmayı hedefliyor.

Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.

Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı. (NTV Spor)

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