Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 21 Ağustos Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana aktivasyon çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, ikinci bölümde taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaşlı oyuncular, 19 Ağustos 1996 doğumlu Fransız futbolcu Valentin Rosier’e un ve yumurta ile Brezilya usulü sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Siyah-beyazlı takım, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.



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