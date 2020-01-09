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  4. Beşiktaş Felipe Caicedo ile anlaşmaya yakın iddiası

Beşiktaş Felipe Caicedo ile anlaşmaya yakın iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da forvet arayışlarını çıkan Beşiktaş, Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo ile anlaşmaya yakın.

Burak Yılmaz’a alternatif bir golcü bulmak için arayışlara koyulan ve Federico Santander, Teodorczyk, Alberto Cerri ile ilgilendiği iddia edilen Beşiktaş’ın asıl hedefinde Felipe Caiecedo’nun olduğu ortaya çıktı.

CAİCEDO BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ İSTİYOR

Lazio’da İmmobile ve Luis Alberto’nun arkasında bekleyen ve bu sezon Serie A’da 12 maç çıkan Ekvadorlu golcünün Beşiktaş’a gelmeye son derece sıcak baktığı belirtilirken, siyah beyazlı yönetimin 31 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için çalışmaları başlattığı öğrenildi. Yaz ayı transfer döneminde menajerler aracılığıyla ‘Galatasaray’a mesaj’ yollayan Caicedo’nun bu sefer Beşiktaş’a göz kırptığı kaydedilirken, Abdullah Avcı’nın da tecrübeli forvete onay verdiği bildirildi.

Kariyerinde M.City, Sporting Lizbon, Espanyol, Lokomotiv Moskova deneyimleri yaşayan Felipe Caicedo bu sezon 19 maçta 4 gol 4 asist yaparken, fizik gücü bir hayli yüksek olan forvet 38 kez milli takımda görev aldı.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Serie A Beşiktaş lazio Felipe Caicedo

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