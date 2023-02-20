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Beşiktaş-Fenerbahçe arasında transfer yarışı! Fatih Karagümrük forması giyen Borini için takas teklifi yapıldı

20.02.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Fatih Karagümrük forması giyen Borini ile ilgileniyor. Bu transferi gerçekleştirmek için takımda forma şansı bulmakta zorlanan Jackson Muleka'yı takas olarak önerek Beşiktaşlı yetkililer beklemeye geçti. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Borini için kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında transfer yarışı! Fatih Karagümrük forması giyen Borini için takas teklifi yapıldı
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi için Beşiktaş gaza bastı. Fatih Karagümrük forması giyen Borini'ye forma giydirmek isteyen siyah-beyazlılar ilk teklifini yaptı.

MULEKA TAKASTA ÖNERİLDİ

muleka-manset

Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için takımda forma şansı bulmakta zorlanan Muleka takasta önerildi. Sezon başında 3.5 milyon Euro verilerek alınan Muleka'yı gönderme kararı alan siyah-beyazlılar beklemeye geçti.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

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Fenerbahçe'nin de çok istediği Borini için siyah-beyazlılar bu hamleyle bir adım öne geçti. Muleka'nın genç olmasından dolayı bu transfere sıcak bakan Fatih Karagümrük yetkilileri önümüzdeki günlerde kararını Beşiktaş'a iletecek.

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