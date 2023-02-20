Beşiktaş-Fenerbahçe arasında transfer yarışı! Fatih Karagümrük forması giyen Borini için takas teklifi yapıldı

Süper Lig'de 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi için Beşiktaş gaza bastı. Fatih Karagümrük forması giyen Borini'ye forma giydirmek isteyen siyah-beyazlılar ilk teklifini yaptı.

MULEKA TAKASTA ÖNERİLDİ

Bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için takımda forma şansı bulmakta zorlanan Muleka takasta önerildi. Sezon başında 3.5 milyon Euro verilerek alınan Muleka'yı gönderme kararı alan siyah-beyazlılar beklemeye geçti.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Fenerbahçe'nin de çok istediği Borini için siyah-beyazlılar bu hamleyle bir adım öne geçti. Muleka'nın genç olmasından dolayı bu transfere sıcak bakan Fatih Karagümrük yetkilileri önümüzdeki günlerde kararını Beşiktaş'a iletecek.

