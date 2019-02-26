Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin devre arasında olay şarkı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Siyah - beyazlıların 3 farkla soyunma odasına gitmesinin ardından Vodafone Park'ta, şarkıcı Simge'nin 'Öpücem' isimli şarkısı çaldı. Çalan şarkı, Fenerbahçeli taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı.

Şarkının sözleri şu şekilde;

"Peşindeyim alana kadar peşindeyim

İşimdeyim gücümdeyim ama düşündeyim

Yakıcam buraları o derece yani başındayım

Gülünce yazında ağlayınca kışındayım

Daha iyisini mi bulucan

Bir gel neler anlatıcam

Ben seni öyle bir sevicem ki

Aklını oynatıcan

Aç koynunu giricem giricem dellenme

Dudağından öpücem öpücem söylenme"

