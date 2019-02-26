Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin devre arasında olay şarkı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Siyah - beyazlıların 3 farkla soyunma odasına gitmesinin ardından Vodafone Park'ta, şarkıcı Simge'nin 'Öpücem' isimli şarkısı çaldı. Çalan şarkı, Fenerbahçeli taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı.
Şarkının sözleri şu şekilde;
"Peşindeyim alana kadar peşindeyim
İşimdeyim gücümdeyim ama düşündeyim
Yakıcam buraları o derece yani başındayım
Gülünce yazında ağlayınca kışındayım
Daha iyisini mi bulucan
Bir gel neler anlatıcam
Ben seni öyle bir sevicem ki
Aklını oynatıcan
Aç koynunu giricem giricem dellenme
Dudağından öpücem öpücem söylenme"
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