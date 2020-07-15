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  4. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Süper Lig'de 33. hafta hakemleri TFF tarafından duyuruldu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Son dakika haberine göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki sezonun derbi müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Kazanması halinde şampiyonluğunu garantileyecek olan Başajşehir'in Kayserispor ile olan kritik maçında ise Ali Şansalan görev yapacak. Trabzonspor'un Konyaspor maçında ise Ali Karaoğlan düdük çalacak.

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