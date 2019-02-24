Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemleri belli oldu!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. Karşılaşmada AVAR olarak ise Abdulkadir Bitigen ve Tarık Ongun görev alacak.
Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecekken; onun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, 25 Şubat Pazartesi günü 21:00'da başlayacak.
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