Beşiktaş-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! İşte tüm detaylar...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, iki takım için de büyük önem arz ediyor. Üst sıralardaki yerlerini korumak isteyen iki takımın göstereceği kıyasıya mücadelenin detayları da belli oldu.
Fenerbahçe'nin golcü forveti Enner Valencia'nın Beşiktaş'a karşı oynadığı hiçbir maçta skor katkısı üretememesi sarı-lacivertli tarafı düşündürüyor. Valencia, bu sezon Süper Lig’de 47 dakikada 1 gol kaydederken, siyah-beyazlılar karşısında da siftah yapmak istiyor.
Fenerbahçe şu an için ligde en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin attığı 20 gole 16 golle cevap veren siyah-beyazlılar da iç sahada rakiplerine korku salıyor.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, Weghorst
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Batshuayi, Valencia.
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