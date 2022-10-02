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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! İşte tüm detaylar...

02.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta muhtemel 11'de yavaş yavaş netlik kazanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! İşte tüm detaylar...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, iki takım için de büyük önem arz ediyor. Üst sıralardaki yerlerini korumak isteyen iki takımın göstereceği kıyasıya mücadelenin detayları da belli oldu.

VALENCİA’DAN BEŞİKTAŞ’A GOL YOK

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Fenerbahçe'nin golcü forveti Enner Valencia'nın Beşiktaş'a karşı oynadığı hiçbir maçta skor katkısı üretememesi sarı-lacivertli tarafı düşündürüyor. Valencia, bu sezon Süper Lig’de 47 dakikada 1 gol kaydederken, siyah-beyazlılar karşısında da siftah yapmak istiyor.

FENERBAHÇE ZİRVEDE YER ALIYOR

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Fenerbahçe şu an için ligde en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin attığı 20 gole 16 golle cevap veren siyah-beyazlılar da iç sahada rakiplerine korku salıyor.

MUHTEMEL 11'LER

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Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, Batshuayi, Valencia.


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