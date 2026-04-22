Beşiktaş - Fenerbahçe maçında karaborsa bilet soruşturması: 15 gözaltı

Beşiktaş maçında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Cevdet Berker İşleyen

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe tribünlerine ait bin 900 biletin 31 Ekim saat 10.00’da satışa çıkarıldığı belirlendi.

Biletlerden 632’sinin satışa açıldığı anda tükendiği, yaklaşık bin 300 biletin ise uzun süre sistem üzerinden satışa sunulamadığı tespit edildi.

Taraftarların bilet satın almak isterken Passolig sistemine erişim sağlayamadığı, bu süreçte şüphelilerin sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, sözkonusu biletlerin bir kısmının maç öncesinde stadyum çevresinde, bir kısmının ise internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında satışa sunulduğu tespit edildi. Banka ve kredi kartı hareketlerine ilişkin yapılan detaylı araştırmalarda, aynı IP adresi ve kart bilgileri kullanılarak toplu bilet alımı gerçekleştirildiğine de yer verildi.

'ŞÜPHELİLER ARASINDA DÜZENLİ PARA AKIŞI'

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında karaborsa bilet soruşturması: 15 gözaltı 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Şüphelilerin hesap hareketlerinde 'Maç', 'Devir', 'Tribün', 'Bilet', 'GS', 'FB', 'BJK' ve 'kombine' açıklamalarıyla çok sayıda para transferi bulunduğu, şüpheliler arasında düzenli para akışı olduğu ve bazı hesaplarda olağandışı para giriş çıkışlarının yer aldığı saptandı. Ayrıca şüphelilerin maç öncesinde birbirleriyle irtibat halinde oldukları da belirlendi.

'1 YIL SÜREYLE SPOR MÜSABAKALARINI SEYİRDEN MEN'

Soruşturma kapsamında 8 ilde 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme' ve 'Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulanırken, dijital materyallere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

