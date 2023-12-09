Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe, 10. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 24. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain'in penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı ve maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 63. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti: 1-2. Mücadelenin 90+6. dakikasında Sebastian Szymanski sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, derbiden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 40'a çıkardı. Beşinci mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'YE 7 MAÇ SONRA YENİLDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 7 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 22 Aralık 2019'da deplasmanda yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

"Kara Kartal"ın bu mağlubiyetle Fenerbahçe karşısındaki 4 yıllık yenilmezlik serisi son buldu.

BEŞİKTAŞ ADINA EN İYİSİ OXLADE

Beşiktaş'ın kötü oyununa rağmen sahada iyi bir performans ortaya koyan Oxlade-Chamberlain, takım arkadaşlarıyla soyunma odasına gittikten sonra geri döndü ve tribünlerden özür diledi. Oxlade-Chamberlain'in bu davranışının ardından siyah-beyazlı taraftarlar yıldız oyuncuyu alkışladı.





