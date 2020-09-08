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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza ile anlaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.09.2020 19:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı.Siyah beyazlılar Brezilyalı orta sahayı İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza ile anlaştı

Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı ve Brezilyalı orta sahayı İstanbul'a davet etti.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Yıllık ücret: 1.5 milyon euro
Sözleşme tarihi: 1+1 yıllık (Opsiyon Beşiktaş'ta)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eskici gibi olduk vesselam
neden ısrarla orta saha oyuncusu alıyorlar .. gol atacak kim var ??
bizim orta alan kalabalık olmasa biz alacaktık. güzel transfer kutlarım beşiktaşı
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