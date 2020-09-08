Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza ile anlaştı

Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı ve Brezilyalı orta sahayı İstanbul'a davet etti.

SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

Yıllık ücret: 1.5 milyon euro

Sözleşme tarihi: 1+1 yıllık (Opsiyon Beşiktaş'ta)

