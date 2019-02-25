SPOR

Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisi ertelendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanması gereken U21 derbisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisi ertelendi

Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena’da kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi U21 liginde karşılaşması gereken Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin derbi maçı hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Vodafone Parkta 1 milyar TLlik derbi! Ligin 23. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki takımın piyasa değerleri baz alındığında 1 milyar 49 milyon TL'lik bir mücadeleye sahne olacak. İlgili

U21 Ligi’nde bugün saat 12:00’de oynanması planlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, ertelendi. Olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle oynanmayan Beşiktaş-Fenerbahçe U21 derbisinin, ileri bir tarihte oynanmasına karar verildi.

Sular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştuSular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştu
Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!
''F.Bahçe'nin Beşiktaş'a yenilmemesi için...''''F.Bahçe'nin Beşiktaş'a yenilmemesi için...''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş U21 Fenerbahçe U21

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Tarihi derbi yorumu! Yok böyle skor

Tarihi derbi yorumu! Yok böyle skor

''F.Bahçe'nin Beşiktaş'a yenilmemesi için...''

''F.Bahçe'nin Beşiktaş'a yenilmemesi için...''

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisi ertelendi

Günün ilk derbisiyle ilgili son karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Serdar Ali Çelikler'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

''F.Bahçe'nin Beşiktaş'a yenilmemesi için...''

Ünlülerin Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tahminleri

Tarihi derbi yorumu! Yok böyle skor

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

G.Saray, Akhisar'ı son dakikada geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.