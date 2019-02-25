Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisi ertelendi

Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena’da kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi U21 liginde karşılaşması gereken Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin derbi maçı hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Vodafone Park ta 1 milyar TL lik derbi! Ligin 23. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki takımın piyasa değerleri baz alındığında 1 milyar 49 milyon TL'lik bir mücadeleye sahne olacak. İlgili

U21 Ligi’nde bugün saat 12:00’de oynanması planlanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, ertelendi. Olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle oynanmayan Beşiktaş-Fenerbahçe U21 derbisinin, ileri bir tarihte oynanmasına karar verildi.

