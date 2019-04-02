Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde futbolcular birbirlerine girdi

U21 Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada ortalık karıştı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'den Oğuz Kağan ile Beşiktaş'tan Berke arasındaki ikili mücadelede Berke yerde kalınca ortalık karıştı. Takım arkadaşlarının yerde kalmasının ardından siyah beyazlı bazı futbolcular koşarak olay yerine gelip Oğuz Kağan'a tepki gösterdiler. Fenerbahçeli futbolcular da olaya katılınca iki takım futbolcuları arasında itiş kakış ve gerginlik yaşandı.

Futbolcular arasındaki kavgayı maçın hakemi araya girerek engellemeye çalıştı. İki takım futbolcuları arasındaki gergin bir süre devam ettikten sonra karşılaşma devam etti.





